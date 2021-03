Im November 2020 eröffnete Tegut in Fulda den ersten Laden ohne Personal, in dem Kund:innen per App eingelassen werden, ihren Einkauf selbst scannen und bezahlen. Wie Supermarktblog.com schreibt, sind das aber nicht die einzigen Besonderheiten des Konzepts. Lesen Sie mehr auf: Supermarktblog.com Foto © tegut... teo Quelle: Supermarktblog.com

