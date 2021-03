Am Samstag, 20. März 2021 hat der RoRo-Frachter "Ulusoy 14" bei HHLA PLT Italy in Triest festgemacht. Es ist der erste kommerzielle Schiffsanlauf an dem neuen Multifunktionsterminal, der sich seit Jahresbeginn mehrheitlich im Besitz der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) befindet. M/S "Ulusoy 14". Foto © HHLA /Manuel Malattia Empfangen wurde das Schiff...

Den vollständigen Artikel lesen ...