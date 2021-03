Trotz Börsen-Hype besitzt nur etwas mehr als jeder vierte Aktien, sehr beliebt bleibt jedoch Bargeld als Anlage.Zürich - Die Schweizer Bevölkerung investiert weiterhin konservativ. Trotz Börsen-Hype besitzt nur etwas mehr als jeder vierte Aktien, sehr beliebt bleibt jedoch Bargeld als Anlage. Die beliebteste Anlageform bleibe Cash, trotz Negatvizinsumfeld und Boom an den Aktienmärkten, so das Fazit einer am Mittwoch publizierten Umfrage des Online-Vergleichsdiensts Moneyland unter 1'500 Schweizerinnen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...