Der Tesla-Gründer hatte Anfang Februar für 1,5 Milliarden Dollar die hochvolatile Kryptowährung gekauft und damit für einen Hype gesorgt.Bangalore - Tesla-Chef Elon Musk löst sein Versprechen ein: Ab sofort können Kunden das Elektroauto mit der Krypto-Währung Bitcoin bezahlen. "Sie können jetzt einen Tesla mit Bitcoin kaufen", twitterte Musk am Mittwoch. You can now buy a Tesla with Bitcoin - Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021 In den kommenden Monaten solle das dann auch ausserhalb der USA möglich sein. "An Tesla bezahlte Bitcoin...

Den vollständigen Artikel lesen ...