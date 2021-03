Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Dienstag um fast 6.000 Kontrakte, wie aus den Flash-Daten der CME Group hervorgeht. Gleichzeitig ist das Volumen nach zwei Tagen des Rückgangs um rund 60,7K Kontrakte gestiegen. Goldpreis Bewegung auf 1.680 $ nicht ausgeschlossen Die negative Kursentwicklung des Goldpreises am Dienstag ging mit ...

