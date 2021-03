Kurz vor Mittag zeigte sich der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50, mit plus 0,03 Prozent auf 3828,33 Punkte stabil.Paris / London - Sorgen über die weiter grassierende Pandemie in der Europäischen Union haben am Mittwoch die grössten Börsen Europas belastet. Erfreuliche Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor sorgten im Verlauf dann für eine leichte Erholung. Der EuroStoxx50 schüttelte nach drei schwächeren Handelstagen im Verlauf des vierten Tages seine Verluste ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...