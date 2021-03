Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1066 eher seitwärts.Frankfurt am Main - Der Euro ist am Mittwoch etwas gefallen. Unerwartet starke Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone haben die Gemeinschaftswährung am Vormittag zwar gestützt, ein stärkerer Auftrieb blieb aber aus. Der Euro wird gegen Mittag bei 1,1835 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung bei einem...

