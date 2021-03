Der US Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe hat im März weiter zugelegt - US Dollar Index klammert sich um 92,50 an seine Tagesgewinne - Der von IHS Markit ermittelte PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im März auf 59 (Februar: 58,6) und zeigte damit, dass die Geschäftsaktivitäten im verarbeitenden Gewerbe weiterhin in einem robusten Tempo ...

