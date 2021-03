Die wichtigsten Indizes der Wall Street notieren am Mittwoch im positiven Bereich - Energietitel verbuchen aufgrund steigender Rohölpreise beeindruckende Gewinne - Defensive Sektoren bleiben nach der Eröffnungsglocke unter Druck - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA haben am Mittwoch bei einer leichten Verbesserung der Risikostimmung höher ...

