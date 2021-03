Die Europäische Kommission möchte das Bewusstsein für den besorgniserregenden Rückgang von Bestäubern schärfen und eröffnete am Dienstag den virtuellen "Pollinator Park". Die gemeinsam mit dem "Archibiotekten" Vincent Callebaut konzipierte, an Videospiele angelehnte virtuelle Welt bietet einen Einblick in eine Zukunft ohne Bienen....

Den vollständigen Artikel lesen ...