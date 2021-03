Berlin - FDP-Chef Christian Lindner will trotz Forderungen an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Vertrauensfrage zu stellen, keine raschen Neuwahlen. Man fordere keine Neuwahlen, die Wahlperiode sei demnächst zu Ende, sagte Lindner der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).



"Und es ist gut, dass die Menschen bald neu über die Richtung des Landes entscheiden können." Die FDP wolle dann "aus einer künftigen Bundesregierung heraus Beiträge leisten für eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerung". Sollte Merkel die Vertrauensfrage stellen, erwarte er, dass die Unionsfraktion geschlossen abstimme "und auch die Grünen zustimmen würden". Die FDP hingegen würde "andere Grundlinien der Politik bevorzugen", so Lindner.

