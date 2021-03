Saarbrücken - Im Saarland soll es nach Ostern weitreichende Lockerungen der Corona-Einschränkungen geben. Ab dem 6. April seien Öffnungsschritte in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur geplant, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag mit.



Es handelt sich demnach um ein landesweites Modellprojekt. Hans bestätigte damit entsprechende Medienberichte vom Vortag. Die Lockerungen sollen an die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Tests geknüpft sein. Voraussetzung ist zudem, dass die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt.



Unter anderem soll die Außengastronomie wieder öffnen dürfen. Auch Kinos und Fitnessstudios sind bei den Öffnungen einbezogen.

