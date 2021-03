++ Aktien in Europa schwächeln leicht ++ DE30 versucht, wieder über 14.600 Punkte zu steigen ++ Deutsche Wohnen erwartet für 2021 niedrigeres EBITDA ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag nach einer gemischten Sitzung in Asien tiefer. Der Handel in Europa verlief bisher recht ruhig - die Indizes gaben zu Beginn der Kassasitzung nach, erholten sich aber im weiteren Verlauf. Die Indizes aus Österreich und Portugal sind die größten Nachzügler, während die Aktien aus Italien und der Schweiz outperformen. Quelle: xStation 5 In der vierten Sitzung in Folge ist der DE30 zu Beginn des europäischen Kassahandels gefallen ...

