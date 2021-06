Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten nahe den Schlussständen vom Montag - Energieaktien erholen sich deutlich, da die Rohölpreise anziehen - Die Investoren warten auf die Daten des CB-Verbrauchervertrauensindex für Juni - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Dienstag relativ unauffällig, da die Anleger auf die ...

