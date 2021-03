Die Schweizerische Nationalbank dreht in der Corona-Krise nicht an der Zinsschraube und führt damit ihre sehr expansive Geldpolitik fort.Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) tastet in der Corona-Krise die Zinsen nicht an und führt damit ihre sehr expansive Geldpolitik fort. Sie geht zudem davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft im laufenden Jahr allmählich Schwung aufnehmen wird. Die Corona-Pandemie beeinträchtige die Wirtschaft auch mehr als ein Jahr nach Ausbruch weiterhin stark, erklärten die Währungshüter am Donnerstag.

