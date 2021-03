Vor dem Kanzleramt demonstrierten Umweltaktivisten und fordert die Bundesregierung auf, endlich die Ausbauziele für Photovoltaik und Windkraft an die Klimaziele anzupassen und zu erhöhen. Der BEE forderte zudem, endlich mehr Druck auf die EU-Kommission auszuüben, um die noch fehlende beihilferechtliche Genehmigung für die Novelle herbeizuführen.Keine Woche mehr und das erste Quartal 2021 ist Geschichte. In den kommenden Tagen ist doch sehr unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung die in der Entschließung des Bundestags geforderten Anpassungen vornehmen wird. Zuletzt sagte die SPD die koalitionsinternen ...

