Der DXY erreicht am Mittwoch neue 2021 Hochs bei 92,70 - Oberhalb des 200-Tage-SMA sind weitere Kursgewinne zu erwarten - Der Dollar gewinnt weiter an Zugkraft und erreicht in der zweiten Wochenhälfte neue Jahreshochs im Bereich der 92,70. Gelingt dem DXY ein nachhaltiger Anstieg über den 200-Tage-SMA von 92,58, sollte sich der Ausblick auf positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...