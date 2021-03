Maxsolar hat in einem pv magazine Webinar seine Pläne für Photovoltaik-Speicher-Kraftwerk in Reckertshausen präsentiert. Dabei plauderten Christian Mayr und Philipp Ruf von dem bayerischen Generalunternehmer aus dem Nähkästchen. Sie erklärten auch, was sich bei den Innovationsausschreibungen 2021 gegenüber der ersten Runde im Vorjahr ändert und welche Auswirkungen dies auf die Projekte haben wird.Maxsolar gehörte zu den Unternehmen, die sich im vergangenen September einen Zuschlag für ein kombiniertes Photovoltaik-Speicher-Kraftwerk sichern konnten. Leider nur einen, da das zweite Gebot aufgrund ...

