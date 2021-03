FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS OCADO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2390 (2925) PENCE - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BAT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3606 (2792) PENCE - RBC RAISES NEXT TO 'OUTPERFORM'('SECTOR P.') - TARGET 8800 (8100) P - CREDIT SUISSE RAISES B&M PRICE TARGET TO 600 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 930 (970) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1070 (1080) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3407 (3311) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1920 (1910) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1466 (2041) PENCE - JEFFERIES RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1040 (980) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES MEDICA GROUP PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 1000 (850) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 850 (780) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 8800 (8100) P - RBC RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 105 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL CUTS TUI TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 300 (350) PENCE - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS POLYMETAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1450 (1900) PENCE - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6400 (6300) PENCE - 'NEUTRAL'



