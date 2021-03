In Anbetracht der vorläufigen Daten der CME Group für die Rohöl Futures-Märkte schrumpfte das Open Interest am Donnerstag um rund 20,3K Kontrakte und setzte damit den Abwärtstrend fort. Gleichzeitig sank das Volumen zum zweiten Mal in Folge, diesmal um rund 126,1K Kontrakte. WTI Unterstützung bei 57,50 $ Die Preise der Sorte WTI sehen sich einer erhöhten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...