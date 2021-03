Der erfahrene ICT-Manager wird die Leitung des Bereichs Digital Government & Fachapplikationen von Peter Baumberger übernehmen.St.Gallen - Der Verwaltungsrat von Abraxas hat Guido Schmidt, derzeit Leiter Juris bei Abraxas, per 1. Januar 2022 in die Geschäftsleitung des Unternehmens gewählt. Der erfahrene ICT-Manager wird die Leitung des Bereichs Digital Government & Fachapplikationen von Peter Baumberger übernehmen. Dieser wird im Januar 2022 auf eigenen Wunsch vorzeitig in den Ruhestand treten.

