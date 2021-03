Beginnen wir das heutige Editorial doch einfach mal mit einem Oxymoron. Oxywas? Oxymoron, Sie wissen schon, dieser rhetorische Kniff, bei dem, wie Wikipedia weiß, "eine Formulierung aus zwei gegensätzlichen, einander widersprechenden oder sich gegenseitig ausschließenden Begriffen gebildet wird, z. B. "alter Knabe". Hier und heute ist das also der Stillstand, der weiter geht, und gemeint ist damit unter anderem die Entscheidung der Bund-Länder-Konferenz, den Lockdown ein weiteres Mal zu verlängern und/oder zu verschärfen. Oder so, so genau weiß man das hinsichtlich der unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern, Landkreisen und Gemeinden schon gar nicht mehr. Immerhin: der vorösterliche Run auf die Discounter und Supermärkte wird nun wohl doch Gründonnerstag und Karsamstag stattfinden können - so viel Tradition muss auch in Pandemiezeiten sein! Aus den zwischenzeitlich geplanten und groß angekündigten Oster-Ruhetagen wird also nix, sorry. Nix war es in dieser Woche auch an den Aktienmärkten. Denn: ...

