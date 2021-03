Das Verbrauchervertrauen stieg in den USA auf den höchsten Stand seit einem Jahr - US Dollar Index verzeichnet nach den Daten kleine Tagesverluste unter 92,80 - Der Index der Verbraucherstimmung verbesserte sich in den USA im März deutlich auf 84,9 (endgültig) von 76,8 im Februar, wie die neuesten Verbraucherumfragen der Universität Michigan am ...

