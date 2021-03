Ausgangspunkt für die kommende Wechselkursdynamik des Dollars ist die Aussicht auf ein höheres Wachstum in den Vereinigten Staaten als in der Eurozone, insbesondere dank der extremen fiskalischen Expansion, die in den USA umgesetzt wird. Dies wird zunächst die globale Nachfrage nach Dollar erhöhen und zu einer Aufwertung des Dollars führen. Doch dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...