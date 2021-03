Die Initiative ERDE (Erntekunststoff - Recycling Deutschland) bietet ab der diesjährigen Spargelsaison einen bundesweiten Service für die Sammlung gebrauchter Spargelfolien an. Nachdem im Jahr 2020 in zwei Spargelanbaugebieten entsprechende Pilotprojekte erfolgreich verlaufen waren, haben sich die in ERDE organisierten Spargelfolien-Hersteller und -Händler sowie die RIGK GmbH als...

Den vollständigen Artikel lesen ...