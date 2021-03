Die Erzeuger des Bezirkes Stanthorpe "singen im Regen", als die Pegelstände des Staudamms Storm King Dam über Nacht ihren Höhepunkt erreichten. Die Direktorin von Apple and Pear Australia Ltd. (APAL), Apfelerzeugerin Rosie Savio, sagte, einige Bezirke haben in der vergangenen Woche bis zu 180 mm Regen bekommen. Seit Januar 2020 wurden täglich mehr als 500 Millionen...

