Die Bananenproduktion in Mexiko, die in dem Land am meisten kultivierte Tropenfrucht und global betrachtet eine der vier wichtigsten, hat 2020 um 2,9% auf 2,469 Millionen Tonnen zugenommen und ihre Präsenz in globalen Märkten wie China erhöht. Bildquelle: Shutterstock.com Im Januar letztes Jahr wurden die ersten Lieferungen mexikanischer Bananen nach China geschickt, 39 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...