Die Höhe des Verlustes aus diesem Ausstieg könnte "sehr bedeutend und wesentlich" für das Ergebnis des ersten Quartals sein, teilt die CS mit.Zürich - Die Credit Suisse ist nach der Greensill-Affäre bereits von einem weiteren Rückschlag betroffen. Ein bedeutender Hedge-Fonds mit Sitz in den USA sei in der vergangenen Woche den Margenforderungen der Credit Suisse und einiger anderer Banken nicht nachgekommen, teilte die Schweizer Grossbank am Montag mit. Credit Suisse und eine Reihe anderer Banken seien nun dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...