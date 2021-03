Familienunternehmen dominieren die Wirtschaft und bilden den Kern des Mittelstands. Doch im internationalen Wettbewerb um Familienbetriebe gerät Deutschland immer mehr ins Hintertreffen. Reformen der Unternehmenssteuer und des Erbrechts sind notwendig, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Der Mittelstand könnte so deutlich schneller aus dem derzeitigen Krisenmodus kommen.Familien führen rund 90 bis 95 Prozent aller Firmen in Deutschland. Darunter fallen Betriebe, bei denen die Eigentums- und Leitungsrechte in einer Person beziehungsweise deren Familie vereint sind. Doch wer von Familienbetrieben spricht, muss auch vom Mittelstand sprechen. Denn es sind Familien, die den überwiegenden Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen leiten. Obwohl diese Unternehmen die Wirtschaft dominieren, wird es für sie immer schwieriger, sich am globalen Markt zu behaupten. Denn trotz seiner wirtschaftlich starken ...

