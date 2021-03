Der Wegfall der Brexit-Belastung plus die erfolgreiche Impfaktion hatten das GBP nach oben getrieben. Die jüngsten Handelszahlen erinnern jedoch an die negativen Brexit Auswirkungen, während die positiven Faktoren der Impffortschritte verblassen. Der GBP/USD bleibt unter 1,38 unter Druck. Wichtige Zitate "Die Erholung des GBP/USD ist am Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...