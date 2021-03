swissICT appelliert an den Bundesrat, einen Ausschluss von Horizon für die IT-Branche nicht zuzulassen.Zürich - Gemäss den neusten vorliegenden Entwürfen für das Arbeitsprogramm «Digital, Industry and Space 2021-2022» des Horizon Europe Forschungsrahmenprogramms wird der Ausschluss der Schweiz und anderer nicht-EU Staaten wie Norwegen und Israel im Programm verankert. Die EU plant, dass für neue («emerging») Technologien von globaler strategischer Bedeutung Organisationen in Nicht-EU...

Den vollständigen Artikel lesen ...