In Anbetracht der Flash-Daten für die Rohöl-Futures-Märkte von der CME Group, reduzierten die Händler ihre Open Interest-Positionen am vergangenen Freitag den zweiten Tag in Folge, diesmal um rund 2,6K Kontrakte. In der gleichen Weise ging das Volumen den dritten Tag in Folge zurück, dieses Mal um rund 137,7K Kontrakte. WTI Unterstützung um 57,50 $ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...