FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.03.2021 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 1560 (1540) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 350 (355) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS M&G PRICE TARGET TO 205 (210) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS BERKELEY GROUP TO 'REDUCE' ('BUY') - TARGET 3940 (5920) PENCE - HSBC CUTS HAYS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 160 (153) PENCE - JEFFERIES CUTS BELLWAY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3820 (3677) PENCE - JEFFERIES CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 235 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 474 (358) PENCE - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 751 (715) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') TARGET 850(800)P - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4150 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5100 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 74 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3420 (3360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDROW PRICE TARGET TO 750 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 220 (190) P - MORGAN STANLEY CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2200 (2300) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BT GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 200 (125) P - MORGAN STANLEY RAISES SMITHS GROUP TARGET TO 1650 (1480) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES BT GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 200 (125) PENCE - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2430 (2190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 995 (975) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3900 (3550) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

