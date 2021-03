Daniel Hardt (alpha beta asset management): Ein wenig mehr US-Dollar?

26.03.2021 - "Warum meistern die Amerikaner eigentlich Krisen wirtschaftlich so viel besser als wir Europäer?" Diese Frage stellte sich mir vor nicht allzu langer Zeit beim Anblick der neuesten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Während die Euro-Länder im Jahr 2020 mehr als doppelt so hohe Verluste auf Basis von BIP-Daten im Vergleich zu den USA erlitten, fallen ihre Wachstumsprognosen für das Jahr 2021 nun auch noch deutlich schwächer aus als auf der anderen Seite des Atlantiks. Dies erinnert ein wenig an die globale Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Diese hatte sogar ihren Urspung auf dem amerikanischen Kontinent, entfaltete aber ihre langwierige Wucht in Europa.

Den Anstoß für die einleitenden Sätze gab eine sehr interessante Grafik von Macrobond und Nordea. Diese setzt den erwarteten Wachstumsunterschied zwischen den USA und den sogenannten G9-Ländern (Australien, Kanada, Euro-Länder, Japan, Neuseeland, Norwegen, Großbritannien, Schweden und Schweiz) ins Verhältnis zur aktuellen Bewertung des US-Dollars im Vergleich zu den Währungen dieser neun Länder bzw. Regionen. Das Ergebnis dieser Betrachtung ist eine starke wirtschaftliche Erholung in den USA und ein deutlich unterbewerteter US-Dollar.

Bekanntlich gibt es viele Faktoren für Kursbewegungen am Devisenmarkt. Neben der relativen Kaufkraft einer Währung (Kaufkraftparität) sind dies vor allem die Inflationsrate, die Außenhandelsbilanz, das (relative) Zinsniveau und eben auch die erwartete Konjunkturentwicklung. Und eben letztere wird aktuell von vielen Analysten insbesondere für die USA deutlich angehoben. Zusammen mit der zunehmenden Attraktivität des US-Zinsniveaus für ausländische Investoren könnte dies somit für einen steigenden Wert des US-Dollars sprechen

Die Grafik von Macrobond und Nordea wird insbesondere Investoren in amerikanischen Anlagen, wie z.B. US-Aktien, gefallen, nährt sie doch die Hoffnung, auch von Wechselkursbewegungen profitieren zu können. Auf meine eingangs gestellte Frage, warum die USA wirtschaftliche Krisen besser zu meistern scheinen, gibt sie leider keine Antwort. Dies wird Gegenstand einer zukünftigen Analyse sein …

Finden Sie hier den Originalartikel "Darf es ein wenig mehr US-Dollar im Portfolio sein?" mit Grafiken.

Finden Sie hier weitere Artikel von alpha beta asset management.

Rechtliche Hinweise: Diese Marketingmitteilung wurde von der alpha beta asset management gmbh ausschließlich für diesen spezifischen Informationszweck erstellt. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die alpha beta asset management gmbh erachtet die Quellen, auf deren Informationen diese Publikation beruht, als aktuell und vertrauenswürdig. Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann die alpha beta asset management gmbh weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Glaubwürdigkeit oder Vollständigkeit jeglicher Informationen übernehmen. Dies gilt nicht, soweit sich die alpha beta asset management gmbh vorsätzlich oder grob fahrlässig verhalten hat oder eine Verletzung des Lebens, Körpers oder Gesundheit vorliegt. Keine in dieser Publikation getätigte Aussage ist als Garantie oder Zusicherung zu verstehen. In dieser Publikation wurden Ausblicke und zukunftsorientierte Aussagen getroffen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Prognosen, Ansichten und Einschätzungen spiegeln die Beurteilung der alpha beta asset management gmbh zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation wider. Die hier zur Verfügung gestellten Prognosen und Szenarien basieren auf unserer Einschätzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf einer Vielzahl von Annahmen. Veränderungen innerhalb dieser Annahmen können zu anderen Ergebnissen führen. Daher ist dieser Publikation nicht dazu gedacht, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Frühere Wertentwicklung ist keine Garantie oder Indikation für zukünftige. Jegliche in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können ohne entsprechende Ankündigung der alpha beta asset management gmbh geändert werden.