Zudem gibt es eine weitere Patentklage in Frankreich. Voraussichtlich im April wird das Berufungsverfahren im Streit mit den Photovoltaik-Herstellern Jinko Solar, REC und Longi Solar am Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden. Auch vor dem Europäischen Patentamt streiten die Unternehmen und dieses wird wohl noch im Laufe dieses Monats entscheiden.Hanwha Q-Cells hat eine weitere Patentverletzungsklage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht: Diesmal gegen die Astronergy Solarmodule GmbH. Dies sei am 12. März erfolgt, teilte der koreanische Photovoltaik-Hersteller mit deutschen Wurzeln am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...