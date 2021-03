Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung hat sich die Stimmung in der Informations- und Kommunikationstechnologie deutlich aufgehellt.Zürich - Die Schweizer ICT-Branche dürfte nach dem schwierigen Jahr 2020 und einem verhaltenen Start ins 2021 zurück in die Wachstumsspur finden. Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung hat sich die Stimmung in der Informations- und Kommunikationstechnologie deutlich aufgehellt. Der Index zu den Erwartungen der ICT Branche fürs zweite Quartal sei mit 113,2 Punkten klar in die Wachstumszone...

Den vollständigen Artikel lesen ...