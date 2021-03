Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann gegen Mittag 0,43 Prozent auf 3883,34 Punkte, nachdem er zuvor mit 3886 Punkten den höchsten Stand seit 2008 erreicht hatte.Paris / London - An ihre gute Vorwoche haben Europas Aktienmärkte am Montag mit moderaten Kursgewinnen angeknüpft. Die teilweise Freilegung des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal sorgte etwas für Erleichterung. Die für den weltweiten Transport wichtige Wasserstrasse könnte bald wieder passierbar sein, Risiken für die Lieferketten wären damit entschärft. Als Stimmungsdämpfer für die Märkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...