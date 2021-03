Forscher weisen nach, dass Menschenaffen ihre Verhaltensmuster in jeder Generation neu erlernen müssen.Tübingen - Menschenaffen geben ihre Verhaltensweisen nicht an die nächste Generation weiter. Sie kopieren das Wissen ihrer Artgenossen nicht, sondern lernen es in jeder Generation neu - im Gegensatz zum Menschen. Dies zeigt eine Studie von Dr. Alba Motes-Rodrigo und Dr. Claudio Tennie von der Arbeitsgruppe "Werkzeuge und Kultur bei frühen Homininen" der Universität Tübingen.

