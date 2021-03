Das britische Analysehaus hat seine Prognose für die neu installierte Photovoltaik-Leistung im Jahr 2021 um rund 23 Gigawatt angehoben. Aufgrund der starken Nachfrage sind die führenden Modulhersteller für die erste Jahreshälfte ausverkauft.von pv magazine International IHS Markit hat seine Prognose für den Photovoltaik-Zubau in diesem Jahr deutlich angehoben - von 158 auf 181 Gigawatt. In dem Whitepaper "IHS Markit Top 10 Cleantech Trends in 2021" schreibt die britischen Analysten, dass dieses Wachstum eine Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zu 2020 bedeuten würde. In ihrem Szenario gehen ...

