Die Preise der Edelmetalle fielen in der vergangenen Woche zurück. Am schlechtesten schnitt Silber ab. Der Preis fiel um rund 5%, da die Anleger weiterhin Bestände in börsengehandelten Fonds verkauften und die Preise für Industriemetalle auf breiterer Basis nachgaben. Infolgedessen kletterte das Gold-Silber-Verhältnis in die Höhe. Andernorts gab der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...