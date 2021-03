Mit Übernahme der biomammut Filialen in Baden-Württemberg setzt die basic AG einen ersten Meilenstein in ihrer strategischen Expansion um. Wie zu Beginn des Jahres angekündigt, ist sowohl ein strategisches als auch ein organisches Wachstum im Süden Deutschlands und in den angrenzenden Nachbarländern das Ziel von basic. Mit den Märkten von biomammut ist damit ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...