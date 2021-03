Schlägt jetzt die Stunde für noch mehr Kreislaufwirtschaft in der Baubranche?Zürich - Jährlich bauen wir in der Schweiz für rund 65 Milliarden Franken. Der Gebäudepark verursacht 1/3 der Schweizer CO2-Emissionen. Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, soll künftig doppelt so viel abgerissen, neu gebaut oder saniert werden. Die baubedingten Materialflüsse steigen daher massiv. Es werden Rohstoffverknappung, mehr Emissionen, mehr Abfall, mehr Deponiebedarf...

