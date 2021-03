Baywa re hat in den Niederlanden seine erste Agri-Photovoltaik-Anlage mit 1,2 Megawatt Leistung fertiggestellt, unter der rote Johannesbeeren angebaut werden. Diese sind damit vor Hagel, Starkregen oder extremer Hitze geschützt.Baywa re hat nach eigenen Angaben seine erste "Fruitvoltaic"-Anlage für rote Johannesbeeren in den Niederlanden realisiert. Die 4500 Johannisbeersträucher auf dem Obsthof in Wadenojien seien ab sofort durch eine dauerhafte Struktur vor extremen Wetterereignissen wie Hagel, Starkregen oder Hitze geschützt. Auf einen sonst üblichen Folientunnel könne nach der Realisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...