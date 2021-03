Nachdem Probleme eines US-Hedgefonds am Vortag noch für einen Kurssturz bei den CS-Aktien ausgelöst hatten, geht es nun für die gesamte Finanzbranche nach oben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt erfährt am Dienstag eine klassische Gegenbewegung auf den Banken-Crash vom Vortag. Nachdem Probleme eines US-Hedgefonds am Vortag noch für einen Kurssturz bei den CS-Aktien ausgelöst hatten, geht es nun für die gesamte Finanzbranche nach oben. Dieser Trend ist auch in Europa zu beobachten, wo Finanzwerte am Montag ebenfalls die schwächste Branche waren und...

Den vollständigen Artikel lesen ...