Die Solarbranche hat sich auf vereinheitlichte Berechnungsmethoden für Windlasten von Solarstromanlagen auf Flachdächern geeinigt. Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW) hat diese veröffentlicht. Eine einheitliche Berechnung für Windlasten von PV-Anlagen hat bislang gefehlt. Nun haben sich Branchenvertreter unter der Leitung des BSW darauf verständigt. Der Verband hat die Einigung in einem neuen Hinweispapier publiziert, das er zudem am 11. Mai 2021 in einem Webinar vorstellt. Photovoltaikanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...