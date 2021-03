Die Selbsttests sind ab Mittwoch, 7. April, in den Apotheken gratis verfügbar.Bern - Die Selbsttests sind ab Mittwoch, 7. April, in den Apotheken gratis verfügbar. Es sei sehr wichtig, dass nicht alle am ersten Tag die Apotheken stürmen, sagte Pharmasuisse-Präsidentin Martine Ruggli am Dienstag vor den Medien in Bern. Es sei den Apotheken im Land nicht möglich, auf einen Schlag an einem Tag eine Million Kunden zu bewältigen, führte die Präsidentin des Schweizerischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...