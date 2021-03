Die für die Energiewende in der Alpenrepublik notwendigen Photovoltaik-Anlagen sollten vor allem auf Dächern, in Gewerbeparks oder entlang von Autobahnen und Schienenwegen entstehen. Der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen stehen die Österreicher nach einer aktuellen Umfrage mehrheitlich ablehnend gegenüber.Nach einer aktuellen Umfrage des Market Instituts sprechen sich viele Menschen in Österreich für einen weiteren Ausbau der Photovoltaik aus. 94 Prozent der 800 Befragten plädierten demnach für Photovoltaik auf "toter Substanz", wie die österreichische Hagelversicherung berichtet. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...