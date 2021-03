Der CB-Verbrauchervertrauensindex steigt im März über 100 - US Dollar Index klammert sich um 93,30 an seine Gewinne - Das Verbrauchervertrauen hat sich in den USA im März deutlich verbessert, wodurch der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board von 90,4 im Februar auf 109,7 verbesserte. Dieser Wert übertraf die Markterwartung von 96,9 bei ...

