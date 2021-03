Der Eigenheim-Dienstleister und Vermittler Aroundtown sieht bei deutschen Eigenheimbesitzern nur ein geringes Interesse an Mietanlagen. Insgesamt stammten 2020 die meisten Anfragen nach neuen PV-Anlagen aus Sachsen. Laut dem Anbieter für Dienstleistungen rund ums Eigenheim, Aroundhome, herrscht in Deutschland wenig Interesse an Miet-PV bei Eigenheimen. Das geht aus der Auswertung von mehr als 80.000 qualifizierte Anfragen für PV-Anlagen bis 10 kW hervor, die bei Aroundtown 2020 eingegangen sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...