Deutscher Leitindex erreicht neues Rekordhoch Der DE30 setzt seine Aufwärtsbewegung in der heutigen Sitzung fort. Der Index hat soeben die psychologische Marke von 15.000 Punkten überwunden und damit ein neues historisches Hoch markiert. Es scheint, dass die Investoren in Europa den Anstieg der US-Anleiherenditen ignoriert haben und hoffen, dass der Zusammenbruch von Archegos Capital eingedämmt wird. Betrachtet man den H4-Chart, so befindet sich das nächste Ziel für die Käufer bei 15.030 Punkten, ...

